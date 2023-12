Berlin (dpa) – Die Profis des 1. FC Union Berlin müssen eventuell mit einer Woche Weihnachtsurlaub auskommen. Wie Trainer Nenad Bjelica am Dienstag sagte, prüfe er die Möglichkeit, bereits am 28. Dezember das Training wieder aufzunehmen. Diese Variante beruhe noch auf den Planungen seines Vorgängers Urs Fischer, der im November abgelöst worden war.

Knackpunkt ist auch, ob der Fußball-Bundesligist einen Testspielgegner für den 30. Dezember findet. Bislang hatte Bjelica geplant, das Training am 2. Januar wieder aufzunehmen. Eine Entscheidung soll nach dem letzten Spiel des Jahres am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Köln fallen. Am Tag darauf können die Spieler in den Urlaub gehen. Bjelica selbst will mit seiner Familie zuhause in Klagenfurt die Festtage begehen.

In jedem Fall wird Union die komplette Vorbereitung in Berlin bestreiten. Ein Trainingslager – gerade im Ausland – komme nicht infrage. «Dann müssten wir den Bundesliga-Start verschieben», sagte Bjelica. Eine klimatische Umgewöhnung sei in der Kürze der Zeit auch nicht zielfördernd. Union Berlin startet am 13. Januar mit dem Auswärtsspiel beim SC Freiburg in das Fußball-Jahr 2024. Sechs Tage später steht der Rückrundenauftakt mit der Partie beim FSV Mainz 05 an.