Berlin (dpa/bb) – Der 1. FC Union Berlin hat sich wenige Tage vor dem Pflichtspielstart noch einmal im Mittelfeld verstärkt. Der Schweizer Michel Aebischer wechselt vom italienischen Fußball-Zweitligisten Pisa SC in die Hauptstadt. Über die Ablöse und die Vertragslaufzeit machten die Berliner wie üblich keine Angaben. «Nach den Stationen in der Schweiz und Italien freue ich mich nun auf die Bundesliga und darauf, meine Erfahrungen hier einzubringen», wird der 29-Jährige in einer Pressemitteilung zitiert.

Aebischer war für die Schweizer Nationalmannschaft zuletzt bei der WM dabei und kam in vier Spielen zum Einsatz. Er war in der vergangenen Spielzeit von Bologna an Pisa ausgeliehen und wechselte erst im Sommer durch eine Kaufpflicht zu dem Club. Nach dem Abstieg sah er seine sportliche Zukunft aber nicht mehr dort. Union tritt am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Zweitligist Eintracht Braunschweig an.





Der erfahrene Landsmann von Union-Trainer Mauro Lustrinelli feierte mit den Young Boys Bern vier Schweizer Meisterschaften in Folge sowie den Schweizer Cup. Zudem gewann der 1,83 Meter große Mittelfeldspieler mit Bologna in der Saison 2024/25 die Coppa Italia, den italienischen Pokal.