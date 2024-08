Berlin (dpa/bb) – Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hat Mittelstürmer Chris Bedia an den englischen Zweitligisten Hull City verliehen. Der gebürtige Ivorer war vor einem halben Jahr nach Köpenick gewechselt und erzielte in der vergangenen Saison in sieben Bundesliga-Spielen ein Tor. In Hull trifft der 28-Jährige auf den früheren HSV-Trainer Tim Walter, der seit Saisonbeginn dort die Verantwortung trägt.

«Chris konnte die Rolle im Sturm nicht so einnehmen, wie wir es ihm gewünscht und er selbst sich das erhofft hatte und kam daher nicht auf genügend Spielzeit. Bei Hull City soll Chris wieder mehr Einsatzzeit bekommen und diese bestmöglich für sich nutzen», sagte Union-Geschäftsführer Horst Heldt.