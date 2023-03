Anderlecht (dpa) – Der 1. FC Union Berlin hat das Viertelfinale der Europa League verpasst und damit auch den erstmaligen Einzug unter die letzten acht Teams in einem Europapokal-Wettbewerb. Der Fußball-Bundesligist unterlag am Donnerstag bei Royale Union Saint-Gilloise in Belgien 0:3 (0:1) und schied damit nach dem 3:3 im Hinspiel aus. Teddy Teuma (18. Minute), Lazare Amani (63.) und Loïc Lapoussin (90.+4) erzielten jeweils nach Fehlern der Berliner die Tore für die effektiven Gastgeber. Union ist nun schon seit fünf Pflichtspielen ohne Sieg. Der eingewechselte Janik Haberer sah wegen wiederholten Foulspiels in der 80. Minute noch die Gelb-Rote Karte.