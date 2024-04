Berlin (dpa) – Der 1. FC Union Berlin und sein bisheriger technischer Direktor Michael Parensen gehen überraschend getrennte Wege. Nach insgesamt 15 Jahren, darunter mehr als zehn als Spieler, werde der 37-Jährige den Club verlassen, wie Union am Sonntagmorgen mitteilte. «Wir alle können stolz auf das sein, was wir gemeinsam in dieser Zeit erreicht haben. Es ist nicht ungewöhnlich, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht die gleichen Ideen zur Fortsetzung unseres Weges haben. Wichtig ist aber, das zu erkennen und zu respektieren», äußerte Union-Präsident Dirk Zingler in der Mitteilung.

Parensen hatte nach dem Ende seiner Profi-Laufbahn 2020 zunächst als Hospitant mehrere Abteilungen durchlaufen und unterstützte danach Geschäftsführer Oliver Ruhnert. Nach dem Abschluss des Management-Lehrgangs beim DFB folgte im Sommer 2022 die Berufung zum Technischen Direktor der Profiabteilung der Männer. Immer wieder wurde Parensen auch als potenzieller Nachfolger von Ruhnert gehandelt.