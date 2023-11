Berlin (dpa) – Union Berlin bestreitet sein letztes Bundesliga-Spiel in diesem Jahr am 20. Dezember. Anpfiff an dem Mittwochabend ist um 18.30 Uhr im Stadion an der Alten Försterei gegen den 1. FC Köln. Das geht aus der von der Deutschen Fußball-Liga am Donnerstag veröffentlichten Terminliste für die Bundesliga-Saison bis zum 18. Spieltag hervor. Neben dem Duell gegen Köln wurden das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach auf Samstag, 9. Dezember (15.30 Uhr) und die Partie beim VfL Bochum eine Woche später ebenfalls um 15.30 Uhr angesetzt.

Ins Jahr 2024 starten die Eisernen mit zwei Auswärtsspielen. Am Samstag, 13. Januar (15.30 Uhr), wird die Hinrunde mit der Partie beim SC Freiburg abgeschlossen, am darauffolgenden Freitag (20.30 Uhr) eröffnet Union mit dem Spiel beim FSV Mainz 05 die Rückrunde.

Hertha BSC tritt in der 2. Liga am Samstag, 9. Dezember (13.00 Uhr) beim 1. FC Kaiserslautern an. Am Samstag, 16. Dezember (13.00 Uhr) kommt der VfL Osnabrück zum Jahresabschluss ins Olympiastadion. Die Zweitliga-Rückrunde beginnt für die Berliner mit dem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf am Sonntag, 21. Januar (13.30 Uhr).