Leipzig (dpa) – Das Ost-Duell in der Bundesliga hat keinen Sieger gefunden. Die Fußballerinnen von RB Leipzig und Union Berlin trennten sich am 20. Spieltag 2:2 (1:2). Durch den Auswärtspunkt verteidigte das Team von Union-Trainerin Ailien Poese den neunten Tabellenplatz vor dem Zehnten Leipzig.

Vor 1.358 Zuschauern im RB-Trainingszentrum am Cottaweg, darunter über 300 stimmgewaltige Union-Anhänger, gingen die Gäste durch Sophie Weidauer nach einem Flugball von der rechten Seite bereits in der 2. Minute mit 1:0 in Führung. Lisa Baum (18.) glich für Leipzig aus.





Leipzig verpasst Revanche für Hinspiel-Klatsche

Als die Leipzigerin Marleen Schimmer eine Minute vor dem Seitenwechsel aus der Distanz sehenswert zum 2:1 in die lange Ecke traf, schien für RB die Revanche für die 0:5-Pleite im Hinspiel am 19. Oktober möglich zu sein.

Doch Union schlug kurz nach Wiederbeginn zurück. Nach einem Eckball von Dina Orschmann konnte Samantha Steuerwald aus Nahdistanz zum 2:2 einköpfen. Dabei blieb es bis zum Schluss, auch wenn beide Teams auf den Sieg aus waren.

Für Leipzig geht es am 22. März mit einem Heimspiel gegen den SC Freiburg weiter. Union empfangt am 23. März Werder Bremen im Stadion An der Alten Försterei.