Berlin (dpa) – Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin bestreitet die erste Runde des DFB-Pokals am Sonntag, dem 13. August 2023. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch mit. Das Spiel bei Regionalligist FC-Astoria Walldorf wird um 18.00 Uhr angepfiffen. Landespokalsieger TuS Makkabi Berlin ist am Sonntag (15.30 Uhr) gegen Bundesligist VfL Wolfsburg gefordert. Um 18.00 Uhr empfängt Brandenburgs Pokalsieger Energie Cottbus Zweitligist SC Paderborn 07. Erstliga-Absteiger Hertha BSC gastiert bereits am Samstag (13.00 Uhr) bei Regionalligist FC Carl Zeiss Jena.