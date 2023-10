Berlin (dpa/bb) – Der 1. FC Union Berlin hat auf seiner Mitgliederversammlung Rekordzahlen für die Saison 2022/23 präsentiert. Der Köpenicker erzielten in der vergangenen Spielzeit Einnahmen von 174,143 Millionen Euro und damit etwa 50 Millionen Euro mehr als im Vorjahreszeitraum, wie Geschäftsführer Oskar Kosche am Sonntag im Stadion An der Alten Försterei verkündete. Und auch bei einer anderen Zahl legten die Eisernen deutlich zu: 62.722 Mitglieder hat der Club inzwischen und damit rund 15.000 mehr als Rivale Hertha BSC.

Der Gewinn nach Steuern im gesamten Konzern lag bei 18,087 Millionen Euro (2021/2022: 12,685). Erstmals erreichten die Eisernen zudem ein positives Eigenkapital von 1,786 Millionen Euro. In der laufenden Spielzeit soll der Wert weiter auf fast 13 Millionen Euro steigen.

Seinen Gesamtumsatz will der Hauptstadt-Club auf rund 190 Millionen Euro erhöhen. Der Aufwand für die Lizenzspielerabteilung, der sich 2022/23 auch aufgrund von Champions-League-Prämien auf etwa 60 Millionen Euro erhöht hatte, soll nur geringfügig anwachsen. Insgesamt rechnen die Köpenicker zum Saisonende mit einem Konzernjahresüberschuss von fast elf Millionen Euro.