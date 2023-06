Berlin (dpa) – Tymoteusz Puchacz wird auch in der kommenden Saison nicht für den 1. FC Union Berlin spielen. Wie der Fußball-Bundesligist am Montag mitteilte, wird der 24 Jahre alte Außenverteidiger für die kommende Spielzeit an den 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen. Bei den Pfälzern soll Puchacz in der 2. Liga mehr Spielpraxis bekommen. In der Rückrunde der abgelaufenen Saison war der Pole von den Eisernen an den griechischen Spitzenclub Panathinaikos Athen ausgeliehen gewesen.

Seit seiner Verpflichtung von Lech Posen vor zwei Jahren hatte sich Puchacz keinen Stammplatz bei Union erkämpfen können. Vor seinem Engagement in Griechenland war er bereits an Trabzonspor in der Türkei ausgeliehen worden.