Berlin (dpa) – Fußball-Bundesligist Union Berlin hat sich zum Ende der Transferphase noch einmal verstärkt. Für die aktuelle Saison leihen sich die Köpenicker den südkoreanischen Mittelfeldspieler Wooyeong Jeong vom Ligakonkurrenten VfB Stuttgart aus, wie beide Vereine mitteilten. Zu weiteren Vertragsmodalitäten machten die Clubs keine Angaben.

«Seine Vielseitigkeit und seine spielerische Qualität waren ausschlaggebend für diese Verpflichtung. Er bringt nicht nur technische Fähigkeiten mit, sondern auch die richtige Einstellung und eine große Bereitschaft, sich in jedes System einzufügen», sagte Horst Heldt, Geschäftsführer Profifußball Männer des 1. FC Union Berlin. «Jeong wird unserem Angriffsspiel zusätzlichen Antrieb verleihen. Seine Erfahrung sowie seine positive Ausstrahlung werden unser Team bereichern.»

Der 24 Jahre alte Jeong war im vergangenen Sommer vom SC Freiburg nach Stuttgart gewechselt und kam in 29 Pflichtspielen auf fünf Scorerpunkte. In seinen bisherigen vier Bundesliga-Spielzeiten kommt Jeong auf 111 Ligaspiele sowie 19 Scorerpunkte. Seit 2021 spielt er für die Nationalmannschaft seines Landes und erzielte in bisher 21 Partien drei Tore.