Berlin (dpa/bb) – Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin kann im Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach mit einem Einsatz von Außenspieler Tom Rothe rechnen. Beim ersten Training in dieser Woche war der Verteidiger, der gegen die TSG Hoffenheim (2:1) sein erstes Saisontor erzielt hatte, teilweise mit dabei. Rothe trainierte dosiert mit dem Ball. Er ließ Spielformen mit Zweikämpfen weg, weil er noch Schmerzen hat. Eine strukturelle Verletzung liegt aber nicht vor. Rothe beendete die Einheit planmäßig vorzeitig.

Der 19-Jährige hatte sich in der Partie gegen Hoffenheim am linken Fuß verletzt und musste in der Schlussphase ausgewechselt werden.