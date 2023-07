Lienz (dpa/bb) – Der 1. FC Union Berlin hat einen Sieg im zweiten Testspiel in seinem österreichischen Trainingslager erzielt. Der Champions-League-Teilnehmer aus Köpenick bezwang am Samstag in Lienz Udinese Calcio aus der Serie A mit 1:0 (0:0). Das einzige Tor der Partie gelang Jérôme Roussillon in der 73. Minute.

Die Italiener spielten eine Halbzeit in Unterzahl, nachdem ein Udinese-Profi die Rote Karte nach einer Tätlichkeit an Benedict Hollerbach unmittelbar vor der Pause gesehen hatte. Tags zuvor hatte die Union-Mannschaft von Trainer Urs Fischer gegen Pafos FC aus Zypern mit 1:2 verloren.

Gegen Udinese bot Fischer vor rund 800 Zuschauern im Dolomitenstadion die Neuverpflichtungen Lucas Tousart (Hertha BSC) und David Datro Fofana (Chelsea London) von Beginn an auf. Tousart musste allerdings nach 30 Minuten verletzt vom Platz, der Franzose wurde durch Hollerbach ersetzt.

Für die Berliner war es im zehntägigen Trainingslager in Bramberg am Wildkogel auch das letzte Testspiel. Die Eisernen halten sich noch bis Mittwoch im Salzburger Land auf.