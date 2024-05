Leipzig (dpa) – Der 1. FC Union Berlin bestreitet sein erstes Testspiel vor der kommenden Bundesliga-Saison in Leipzig. Der Fußball-Erstligist ist am 6. Juli bei der BSG Chemie Leipzig zu Gast, wie der Club am Mittwoch mitteilte. Anstoß im Alfred-Kunze-Sportpark ist um 15.30 Uhr. Fünf Tage vor dem Duell mit dem Regionalligisten starten die Berliner in die Vorbereitung.