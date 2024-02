Berlin (dpa) – Der 1. FC Union Berlin jagt am heutigen Samstag in der Bundesliga einen Rekord, Hertha BSC will in Liga zwei mit einem Sieg den nächsten Sprung in der Tabelle machen. Die Köpenicker empfangen den 1. FC Heidenheim im Stadion An der Alten Försterei. Unter Trainer Nenad Bjelica könnten die Mannschaft den fünften Liga-Heimsieg in Serie schaffen. Eine solche Serie ist den heimstarken Eisernen seit dem Aufstieg 2019 im Oberhaus nicht gelungen. Mit einem Dreier würden die Berliner bei den Punkten mit den Heidenheimern auf Rang zehn gleichziehen und sich noch mehr Luft im Abstiegskampf verschaffen.

In der zweiten Liga hat Hertha nach zwei Siegen in Folge Boden auf Relegationsrang drei gut gemacht. Bei Abstiegskandidat Eintracht Braunschweig (13.00 Uhr/Sky) können die Berliner ihre Chancen weiter verbessern. Nach Wochen mit vielen Verletzten und Erkrankten kann Trainer Pal Dardai wieder auf fast alle Profis zurückgreifen.