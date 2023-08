Berlin (dpa) – Der 1. FC Union Berlin geht als großer Favorit in das Erstrunden-Duell im DFB-Pokal beim Regionalligisten FC Astoria Walldorf. Vor der Partie beim Viertligisten aus Baden-Württemberg am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) warnte Trainer Urs Fischer seine Spieler vor jeder Form von Nachlässigkeit. «Es gilt, die richtige Einstellung für diese Aufgabe zu haben», forderte der Schweizer. Begleitet wird das erste Pflichtspiel der Saison für den Fußball-Bundesligisten von Transfer-Spekulationen um einen möglichen Abgang von Stürmer Sheraldo Becker und eine mögliche Verpflichtung von Nationalspieler Robin Gosens.

Zu einer Premiere in der Pokalgeschichte kommt es am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) im Berliner Mommsenstadion. Als erster jüdischer Verein konnte sich TuS Makkabi als Berliner Landespokalsieger für die erste Hauptrunde qualifizieren. Das Team von Trainer-Legende Wolfgang Sandhowe empfängt den Bundesligisten VfL Wolfsburg. Der Brandenburger Pokalsieger Energie Cottbus spielt ebenfalls am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) im Stadion der Freundschaft gegen den Zweitligisten SC Paderborn.