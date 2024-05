Berlin (dpa) – Eine Frau ist am Mittwochabend am Berliner Hauptbahnhof von einem ICE erfasst worden und ums Leben gekommen, ein Kind wurde schwer verletzt. Das teilte eine Sprecherin der Bundespolizei mit. Die Frau und das Kind seien nach bisherigen Erkenntnissen unter einen einfahrenden ICE geraten. Der Hintergrund war bislang noch unklar.

Die Berliner Feuerwehr sprach bei der Plattform X von einem tragischen Unglück am Hauptbahnhof. «Seit 18:30 sind wir mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort.» Eine Sprecherin der Bundespolizei verwies für weitere Angaben an die Berliner Polizei.