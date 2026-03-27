Magdeburg (dpa) – In der Fußball-Bundesliga gilt das Duell zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund als Klassiker. Im Basketball ist es Alba Berlin gegen München und im Eishockey gibt es eine große Rivalität zwischen den Eisbären Berlin und den Adler Mannheim.

Und im Handball? «Flensburg gegen Kiel ist ein Riesenerlebnis. Aber der Hass zwischen beiden Teams ist nicht mehr so groß wie früher. Durch die Ergebnisse der letzten Saisons ist die Bedeutung des Ost-Derbys größer», befand Trainer Nicolej Krickau von den Füchsen Berlin.





Gidsel: «unfassbare Rivalität»

Das Ost-Derby des Hauptstadt-Clubs gegen den SC Magdeburg geht an diesem Samstag (16.05 Uhr/ARD/Dyn) in die nächste Runde. Gewinnt der SCM zu Hause, ist die Meisterschaft so gut wie entschieden. Berlins Welthandballer Mathias Gidsel sprach von einer «unfassbaren Rivalität» zwischen den deutschen Spitzenclubs. «Das Nordderby hat eine größere Historie. Die Geschichte zwischen Magdeburg und Berlin ist neuer», sagte der Däne.

Mit 23 HBL-Titeln ist der THW Kiel Rekordmeister. Flensburg und Magdeburg hielten je dreimal die Meisterschale in der Hand. Die Berliner gewannen im Vorjahr den ersten Meistertitel ihrer Vereinsgeschichte. «Das Derby ist zweifelsohne das größte Spiel des deutschen Handballs», hatte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi zuletzt über die Brisanz des Nordduells gesagt.

Kretzschmar: SCM gegen Füchse «das qualitativ Beste»

Handball-Ikone Stefan Kretzschmar widerspricht. «Nach dem letzten Nordderby war ich ehrlicherweise enttäuscht, was die Qualität des Spiels und vor allem die Emotionalität angeht. SCM gegen Füchse ist gerade das qualitativ Beste, was der deutsche Handball zu bieten hat», sagte Kretzschmar der Zeitung «nd». Der 53-Jährige spielte von 1996 bis 2007 für den SCM. Von 2020 bis 2025 war er Sportvorstand beim Hauptstadt-Club.

Im DHB-Pokal stehen die Füchse und Magdeburger ebenfalls im Halbfinale und könnten im Endspiel aufeinandertreffen. Auch international unterstreichen sie ihre Stärke – in der Champions League haben beide Mannschaften das Viertelfinale erreicht.