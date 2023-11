Berlin (dpa/bb) – Der Wintereinbruch hat im Unfallkrankenhaus Berlin bisher zu einem leicht erhöhten Aufkommen von wetterbedingten Verletzungen geführt. Bis zum Nachmittag seien 15 Fälle von gestürzten Fußgängern und Radfahrern erfasst worden, sagte ein Kliniksprecher am Mittwoch. Bis zum Abend könnten noch weitere hinzukommen. Betroffene seien etwa auf den Rücken oder Kopf gefallen. Außerdem gebe es die typischen Knochenbrüche, die sich Menschen beim Stürzen zuziehen, wenn sie versuchen, sich mit den Händen abzustützen. Die Zahl wetterbedingter Unfälle sei am Mittwoch etwa doppelt so hoch gewesen wie am Dienstag, die Lage aber nicht vergleichbar mit zum Beispiel früheren Blitzeis-Vorkommnissen, berichtete der Sprecher. Aus anderen Berliner Klinken lagen auf Anfrage zunächst noch keine Rückmeldungen vor.