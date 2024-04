Cottbus (dpa/bb) – Bei einem Unfall mit zwei Straßenbahnen sind am Montagabend in Cottbus sechs Menschen leicht verletzt worden. Grund für den Unfall könnte eine falsch gestellte Weiche gewesen sein, wie eine Polizeisprecherin am Abend sagte. Wie der Betreiber Cottbusverkehr mitteilte, kam es kurz vor 20 Uhr auf der Kreuzung Bahnhofstraße/Berliner Straße (Ecke Stadthalle) zu der Entgleisung. «Momentan ist kein Straßenbahnverkehr möglich», hieß es in der Mitteilung.