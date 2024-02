Berlin (dpa/lbb) – Zwei Frauen sind bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Reinickendorf schwer verletzt worden. Beide seien in einem kritischen Zustand und wurden ins Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Den Angaben zufolge waren zwei Autos am Montagabend auf dem Hermsdorfer Damm ineinander gefahren. Die Unfallursache sowie weitere Details zum Geschehen waren zunächst noch unklar.