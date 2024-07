Müllrose (dpa/bb) – Bei einem Unfall auf der A12 an der Anschlussstelle Müllrose (Landkreis Oder-Spree) zwischen einem Kleintransporter und einem Auto sind fünf Menschen schwer verletzt worden. In dem Kleintransporter hätte ein Mann, in dem Pkw hätten zwei Frauen und zwei Männer gesessen, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Verletzten sind demnach zwischen 20 und 53 Jahren alt.

Nach Informationen der Beamten war der 25 Jahre alte Fahrer des Kleintransporters aus zunächst ungeklärter Ursache auf den Pkw aufgefahren. Am Steuer des Pkw saß eine 53-jährige Frau. Der Gesamtschaden liegt bei rund 16.000 Euro.

Beide Autos waren in Richtung polnischer Grenze unterwegs. Ein Rettungshubschrauber brachte nach Polizeiangaben einige der Verletzten in ein Krankenhaus. Die Fahrbahnen in Richtung Polen waren im Anschluss teilweise gesperrt.