Storkow (dpa/bb) – Ein 38-Jähriger ist bei einem Unfall auf der Autobahn 12 schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, sind am frühen Dienstagmorgen zwischen den Anschlussstellen Storkow und Fürstenwalde/West zwei Kleintransporter kollidiert – beide Fahrzeuge waren in Richtung Frankfurt (Oder) unterwegs. Der Verletzte wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen wurde der rechte Fahrstreifen gesperrt. Nach Polizeiangaben wird das Abschleppen der Fahrzeuge voraussichtlich noch bis in die Mittagszeit dauern – einer der Kleintransporter hatte auf seinem Anhänger mehrere Autos geladen.

Zur Unfallursache und zur entstandenen Schadenshöhe könne man noch keine Angaben machen, so der Sprecher.