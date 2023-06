Berlin (dpa/bb) – Bei einem Auffahrunfall mit vier Autos auf der Berliner Stadtautobahn A100 sind sechs Menschen verletzt worden, darunter auch ein Säugling. Eine 49 Jahre alte Autofahrerin bremste am Montagabend stark mit ihrem Wagen ab, um an einer Abfahrt einen Zusammenstoß mit einem vor ihr stark bremsenden Auto zu verhindern, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Während der Wagen vor der Frau im Ortsteil Wilmersdorf unbeschadet die Autobahn über die Ausfahrt Detmolder Straße verließ, stieß ein 73-Jähriger mit seinem Auto hinter ihr mit ihrem Wagen zusammen. Ein 38-Jähriger fuhr mit seinem Pkw auf den Wagen des 73-Jährigen auf, ein 45-Jähriger mit seinem Auto auf das des 38-Jährigen.

Die 49 Jahre alte Autofahrerin und der 38-Jährige kamen zur stationären Behandlung in eine Klinik. Der 73 Jahre alte Fahrer und seine drei Mitfahrer, darunter der Säugling, wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 45-Jährige blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht.