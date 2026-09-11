Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Heute lässt sich zeitweise die Sonne blicken, es bleibt trocken und mäßig warm. Zum Wochenende hin wird das Wetter unbeständiger, wie der Deutsche Wetterdienst voraussagte.

Der Freitag startet wolkig, zwischendurch zeigt sich auch die Sonne bei trockenen Verhältnissen. Dabei werden laut der Vorhersage 21 bis 23 Grad erreicht. In der Nacht zum Samstag seien stellenweise Schauer möglich, größtenteils bleibe es jedoch trocken. Dabei kühlt es auf 7 bis 11 Grad ab.





Am Samstag wechseln sich dichtere und lockerere Wolken ab, Niederschlag ist kaum zu erwarten. Der Sonntag wiederum bringt bedeckten Himmel mit schauerartigem, teils auch gewittrigem Regen.