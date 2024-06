Berlin (dpa/bb) – Ein Mann ist in der Nacht auf Mittwoch in einem Park in Berlin-Kreuzberg mit einem Messer verletzt worden. Gegen 1.00 Uhr sei er in der Möckernstraße von einem anderen Mann unter Vorhalten eines Messers aufgefordert worden, seine Wertgegenstände herauszugeben, teilte die Polizei mit. Der Täter habe ihm mit dem Messer mehrere Schnittwunden zugefügt und sei schließlich ohne Beute geflohen. Der Verletzte sei in ein Krankenhaus gebracht worden und schwebe nicht in Lebensgefahr. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten schweren Raubes.