Berlin (dpa/bb) – Ein unbekannter Mann hat einen 41-Jährigen in der Nacht zu Samstag eine Treppe an der Warschauer Brücke in Berlin hinuntergestoßen. Der Mann kam schwer verletzt ins Krankenhaus, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Zeugen zufolge habe der Täter dem Mann an der Treppe unvermittelt in die Seite getreten, sodass er mehrere Meter nach unten gestürzt sei, hieß es. Die Polizei fahndet nun nach dem flüchtigen Täter.