Berlin (dpa/bb) – Ein Unbekannter ist am frühen Morgen in Berlin-Wedding vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und hat dabei ein Polizeiauto gerammt. Ein Beamter wurde leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Verfolgung des Unbekannten nach dem Vorfall in der Pankstraße verlief erfolglos. Das Auto wurde später verlassen in der Wilhelm-Kuhr-Straße aufgefunden. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.