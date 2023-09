Berlin (dpa/bb) – Ein Unbekannter mit einem Hund hat in Berlin-Friedrichshain am Bahnhof Ostkreuz eine Verkehrsstörung verursacht und einen S-Bahnzug beschädigt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Unbekannte am Dienstagnachmittag die Bahn noch betreten, obwohl das Abfahrtssignal schon ertönt war und sich die Türen schlossen. Eine Tür klemmte den Hund ein. Als sich die Bahn in Bewegung setzte, betätigten Reisende deshalb die Notbremse und befreiten das Tier, indem sie die Tür gewaltsam öffneten. Dadurch wurde sie beschädigt und die S-Bahn musste aus dem Verkehr genommen werden.

Es kam es zu Verspätungen und Ausfällen im Bahnverkehr. Der Hundehalter entfernte sich mit seinem Tier unerkannt vom Bahnhof. Die Beamten sicherten Videoaufzeichnungen aus der S-Bahn sowie vom Bahnhof. Sie ermitteln wegen der Vornahme betriebsstörender Handlungen und Sachbeschädigung. Die Polizei sucht Zeugen.