Berlin (dpa/bb) – Eine Mutter ist am Berliner U-Bahnhof Wutzkyallee in Gropiusstadt von einem Unbekannten attackiert und beraubt worden. Der Unbekannte soll die 36-Jährige im Beisein ihres neunjährigen Kindes zuerst zu Boden gezogen und dann geschlagen und getreten haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Anschließend soll er die Handtasche der Frau an sich genommen haben und geflüchtet sein. Die 36 Jahre alte Mutter wurde am Sonntagabend daraufhin mit Verletzungen am Kopf in ein Krankenhaus gebracht. Das Kind blieb unverletzt. Das Fachkommissariat für Raubdelikte der Polizei Berlin hat die Ermittlungen übernommen.