Berlin (dpa/bb) – Unbekannte haben am Samstagabend in Berlin-Marzahn Metallstangen aus einem Hochhaus geworfen und einen 46-Jährigen nur knapp verfehlt. Der Mann war mit seinem Rollstuhl am Hintereingang des Hauses unterwegs, als die Metallstangen neben ihm aufschlugen, wie die Polizei Berlin am Sonntag mitteilte. Er blieb unverletzt.

Laut Polizei hatte der 46-Jährige auf zwei Balkonen im 13. und 14. Stock jeweils einen Menschen gesehen, die nach dem Aufprall der Stangen schnell verschwanden. Die Polizei konnte keine Tatverdächtigen finden. Die Beamten ermitteln wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Immer wieder werfen Menschen in der Hauptstadt Gegenstände aus Hochhäusern. Erst in der vergangenen Woche soll ein Unbekannter einen Beutel voller Steine nach unten geworfen haben, der ein Kind nur knapp verfehlte.