Berlin (dpa/bb) – Unbekannte haben eine Tankstelle in Berlin-Reinickenorf ausgeraubt und dabei Schusswaffen eingesetzt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten zwei mit Pistolen bewaffnete, maskierte Unbekannte am Mittwochabend den Verkaufsraum der Service-Station in der Holländerstraße und feuerten drei Schüsse gegen die Decke ab. Sie forderten Geld und flohen nach der Tat mit ihrer Beute in Richtung Septimerstraße. Bei den Waffen handelte es sich nach ersten Untersuchungen um Schreckschusswaffen. Nach den Tätern wird weiter gefahndet. Zur Höhe der geraubten Summe wurden keine Angaben gemacht.