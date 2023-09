Prenzlau (dpa/bb) – Unbekannte haben bei Landwirten in Prenzlau und Umgebung (Landkreis Uckermark) aus landwirtschaftlichen Zugmaschinen Computertechnik, Anbauteile und Kraftstoff gestohlen. Der Schaden an den bislang betroffenen 22 Fahrzeugen werde auf zusammen etwa 150.000 Euro geschätzt, teilte die Polizei in Frankfurt (Oder) am Mittwoch mit. Die Taten haben sich demnach während der Woche ereignet. Es seien Spuren gesichert worden, hieß es. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls im besonders schwerem Fall.