Golzow (dpa/bb) – Unbekannte haben aus einem Gewächshaus in Golzow (Märkisch-Oderland) 500 Kilogramm Tomaten gestohlen. Dem Eigentümer sei dadurch ein Schaden von rund 1500 Euro entstanden, teilte die Polizeidirektion Ost am Donnerstag mit. Demnach handelte es sich um erntereifes Gemüse, das die Unbekannten in der Nacht zum Mittwoch bei ihrem Einbruch in das Gewächshaus mitgehen ließen. Ob die Tomaten von den Dieben gepflückt oder bereits in Kisten gelagert wurden, teilte die Polizei nicht mit. Die Kripo ermittelt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall.