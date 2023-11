Berlin (dpa/bb) – Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag einen Geldautomaten in einem Einkaufszentrum in Berlin-Neu-Hohenschönhausen gesprengt. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter ohne Beute, wie die Polizei Berlin am Samstag mitteilte. Zeugen hatten den Angaben zufolge von einem lauten Knall berichtet. Die Explosion beschädigte laut Polizei neben dem Automaten die Schaufensterscheibe und Decke eines Bistros. Menschen wurden demnach nicht verletzt.