Berlin (dpa/bb) – Unbekannte haben in der Nacht auf Montag einen Geldautomaten in Berlin-Lichtenberg gesprengt. Daraufhin flüchteten sie mit einem zuvor gestohlenem Auto, wie die Polizei mitteilte. Demnach hebelten die Unbekannten zunächst eine Tür zu einem Vorraum einer Bankfiliale an einem Einkaufscenter am Prerower Platz auf. Daraufhin sprengten sie den Geldautomaten mit einem noch unbekanntem Stoff. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen sie dann Geld in das gestohlene Auto geladen haben und damit geflüchtet sein. Nach Angaben einer Sprecherin stellten gerufene Polizisten das in der Nähe abgestellte Auto sicher. Die Suche nach den Tätern blieb bislang erfolglos. In der Nacht sicherten Kriminaltechniker Spuren im Auto und im Vorraum der Bankfiliale. Die Ermittlungen dauern an. Zuvor hatte die «B.Z.» berichtet.