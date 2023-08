Berlin (dpa/bb) – Unbekannte haben im Ortsteil Friedrichsfelde in Berlin-Lichtenberg einen Geldautomaten gesprengt. Daraus sollen Geldkassetten gestohlen worden sein, teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach beobachteten Zeugen am frühen Dienstagmorgen drei Tatverdächtige in einer Bankfiliale in der Otto-Schmirgal-Straße und alarmierten die Polizei. Die drei Tatverdächtigen sollen nach Angaben von Zeugen nach der Sprengung in ein Auto gestiegen und weggefahren sein. Zuvor hatte die «B.Z.» darüber berichtet.

Wie viel Geld gestohlen wurde, ist laut Polizei noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.