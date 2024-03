Doberlug-Kirchhain (dpa/bb) – Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag im Bahnhof von Doberlug-Kirchhain (Landkreis Elbe-Elster) eine Explosion verursacht. Nach Angaben der Polizei von Sonntag sprengten die Täter einen Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn auf, um an das Bargeld zu gelangen. «Beute machen konnten die Täter nach ersten Erkenntnissen nicht», teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Jedoch sei der Sachschaden am Automaten mit etwa 30.000 Euro groß. Die Polizei ermittelt.