Berlin (dpa/bb) – Unbekannte haben in Berlin-Wilmersdorf ein Geschwindigkeitsmessgerät aufgehebelt und gesprengt. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. Teile des Blitzers seien noch 60 Meter entfernt aufgefunden worden. Zeugen haben den Angaben zufolge am frühen Freitagmorgen zwei Männer beobachtet, die sich an der Anlage am Kurfürstendamm zu schaffen gemacht haben. Kurze Zeit später soll es zur Explosion gekommen sein. Die Verdächtigen seien in Richtung Cicerostraße geflüchtet. Die Ermittlungen laufen.