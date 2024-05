Angermünde (dpa/bb) – Unbekannte haben mehrere Hakenkreuze an eine Bushaltestelle in Angermünde geschmiert. Zeugen hatten die Polizei am Mittwoch gerufen, nachdem sie die vier verfassungswidrigen Symbole entdeckt hatten, wie die Polizeidirektion Ost am Donnerstag mitteilte. Die Beamten ermitteln wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.