Berlin (dpa/bb) – Unbekannte haben in einer Schulaula in Berlin-Westend Pyrotechnik gezündet. Der Hausmeister der Schule entdeckte am Donnerstagmorgen gegen 6.30 Uhr mehrere beschädigte Fensterrahmen und Glasscheiben und rief die Polizei, wie die Beamten in Berlin am Donnerstag mitteilten.

Wie die Täter in die Aula der Schule gelangten, ist laut Polizei bisher ungeklärt. Sie zündeten dort demnach ein «pyrotechnisches Erzeugnis». Verletzt wurde bei der Explosion den aktuellen Erkenntnissen zufolge niemand. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.