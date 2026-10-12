Berlin (dpa/bb) – Erneut sind in Berlin Schüsse auf ein Wohnhaus abgefeuert worden. Am frühen Sonntagmorgen schossen unbekannte Täter im Märkischen Viertel in Reinickendorf mehrfach auf eine Hausfassade in der Borgsdorfer Straße.

Anwohner hörten Schussgeräusche und alarmierten die Polizei. Zwei Menschen flüchteten in einem Fahrzeug. Die Polizisten fanden Einschusslöcher in dem Haus.





Die Sondereinheit Ferrum des Landeskriminalamts (LKA), die vor einem Jahr wegen der vielen Schießereien in der organisierten Kriminalität eingesetzt wurde, ermittelt.