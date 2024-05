Berlin (dpa) – Der traditionelle Umzug des Berliner Karnevals der Kulturen ist pünktlich gestartet. Tausende Menschen verfolgten das multikulturelle Spektakel am Pfingstsonntag im Stadtteil Kreuzberg. Der Umzug, an dem sich 59 Gruppen mit etwa 3500 Teilnehmern und Teilnehmerinnen beteiligen, führt vom Mehringdamm zum Hermannplatz. Der Bereich ist großräumig abgesperrt. Wegen des großen Andrangs fahren die U-Bahnen der Linien 6 und 7 ohne Halt an der Station Mehringdamm durch, wie die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) bei der Onlineplattform X mitteilten.

Die Polizei blickte etwas sorgenvoll zum Himmel und warnte bei X vor aufziehendem starkem Gewitter. «Passen Sie gut auf sich auf!», hieß es. Laut Deutschem Wetterdienst muss am Sonntag gebietsweise mit Schauern oder Gewitter gerechnet werden. Lokal seien Starkregen, kleinkörniger Hagel und Böen möglich.