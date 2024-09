Potsdam (dpa/bb) – Das Umweltministerium schickt die Helden der Comiczeitschrift «Mosaik» – die Abrafaxe – auf eine Erkundungstour ins Havelland. In einem Sonderheft entdecken Abrax, Brabax und Califax die heimische Tier- und Pflanzenwelt und treffen etwa auch auf eine Rangerin. Wie das Ministerium mitteilte, gehen die Comic-Helden dem Geheimnis der Uferschnepfe auf den Grund. Das «Mosaik» war im Dezember 1955 das erste Mal erschienen – in der DDR. Seit 1976 reisen die Knollennasen-Figuren Abrax, Brabax und Califax durch verschiedene Länder und Zeiten. 2023 erschien das 800.«Mosaik»-Heft. Die Hefte entstehen in Berlin.

Das Brandenburg-Sonderheft ist vom Ministerium initiiert, kostenlos zu haben und soll Kinder und Jugendliche an Natur und Artenschutz heranführen. Es kann bestellt und online abgerufen werden.