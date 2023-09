Potsdam (dpa/bb) – Nach harscher Kritik wegen der Beschäftigung einer Lehramtskandidatin mit möglicherweise rechtsextremen Verbindungen will Brandenburgs Bildungsminister Steffen Freiberg (SPD) die Prüfung von Fällen, die der Verfassungsschutz dem Ministerium meldet, ab sofort zur Chefsache machen. «Der Minister hat angewiesen, dass er künftig über jede Entscheidung in Prüfverfahren informiert wird», sagte die Sprecherin des Bildungsministeriums, Ulrike Grönefeld, am Donnerstag auf Anfrage. Bislang sei es üblich gewesen, dass die Fachabteilung nicht informiere, solange nach der durchgeführten Prüfung keine Konsequenzen als notwendig erachtet würden.

Der Verfassungsschutz hatte das Ministerium bereits am 27. Juli schriftlich über den Fall informiert. Doch die Lehramtskandidatin, die Verbindungen zum rechtsextremistischen Compact-Magazin haben soll, wurde erst Ende vergangener Woche vom Dienst freigestellt. Zuvor hatte der «Tagesspiegel» über den Fall berichtet.

Die Fachabteilung hatte nach Angaben des Ministeriums nach Recherchen im Studienseminar entschieden, zunächst keine dienstrechtlichen Konsequenzen zu ziehen und weitere Nachweise zur Eignung der Frau einzuholen – insbesondere auch durch weitere Nachfragen beim Verfassungsschutz. «Dabei hat die Fachabteilung im Blick gehabt, dass die Lehramtskandidatin das Recht hat, ihre Ausbildung zur Lehrkraft abzuschließen», erläuterte Grönefeld mit Verweis auf den besonderen Schutz nach Artikel 12 des Grundgesetzes. Nach der vorläufigen Freistellung der Frau soll nun bis Mitte Dezember geprüft werden, ob und welche beamtenrechtlichen oder disziplinarrechtlichen Maßnahmen ergriffen werden.

Aus Sicht des Landesvorsitzenden der Lehrergewerkschaft GEW, Günther Fuchs, hätte das Ministerium die Lehrerin im befristeten Beamtenverhältnis nach der Mitteilung des Verfassungsschutzes sofort vom Dienst freistellen sollen. «Wenn es berechtigte Zweifel an der Verfassungstreue gibt, dann gibt es Klärungsbedarf», sagte Fuchs. «Und diese Klärung muss nicht in der Schule stattfinden.» Vielmehr müssten mögliche Konsequenzen nach der Freistellung ergebnisoffen geprüft werden.