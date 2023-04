Potsdam (dpa/bb) – Die AfD in Brandenburg liegt nach einer Umfrage erneut vor der regierenden SPD. Wäre an diesem Sonntag Landtagswahl, käme die Partei auf 25 Prozent der Stimmen, wie aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag des «Nordkuriers» hervorgeht. Diesen Wert erreichte sie bereits im Oktober in einer Insa-Umfrage, damals im Auftrag der «Bild»-Zeitung. Bei der Landtagswahl 2019 war die AfD auf 23,5 Prozent der Stimmen gekommen. Die SPD hatte damals mit 26,2 Prozent auf Platz eins gelegen. Im nächsten Jahr steht erneut eine Landtagswahl in Brandenburg an.

Bei der aktuellen Insa-Umfrage, die der «Nordkurier/Uckermark Kurier» am Mittwochabend online veröffentlichte, kommt die einst in Brandenburg dominante SPD von Ministerpräsident Dietmar Woidke auf 21 Prozent der Stimmen. Im Oktober 2022 erreichte sie noch 22 Prozent. Für die Erhebung waren in der Zeit vom 27. März bis 4. April insgesamt 1000 Brandenburgerinnen und Brandenburger befragt worden.

Die CDU kommt laut Umfrage auf 19 Prozent und legt damit weiter zu. Laut Insa-Umfrage im vergangenen Oktober erreichte sie 17 Prozent. Bei der Landtagswahl 2019 lag sie bei 15,6 Prozent. Grüne und Linke kommen aktuell auf jeweils 10 Prozent. Das entspricht in etwa dem Wert, den beide Parteien bei der Wahl vor rund drei Jahren erhalten hatten. Die Freien Wähler müssen laut Umfrage um einen Wiedereinzug in den Landtag mit 5 Prozent der Stimmen zittern. Die FDP wäre mit 4 Prozent nicht im neuen Landtag vertreten.