Potsdam (dpa/bb) – Die AfD bleibt in Brandenburg einer neuen Umfrage zufolge mit klarem Abstand stärkste Kraft vor der SPD. Sie kommt bei der Sonntagsfrage auf 34 Prozent, gefolgt von den Sozialdemokraten mit 24 Prozent, wie eine Befragung des Instituts Insa für «Märkische Allgemeine», «Märkische Oderzeitung» und «Lausitzer Rundschau» ergab. Beide Werte änderten sich im Vergleich zur Umfrage von September nicht. Insa befragte vom 11. bis 18. März 1.000 Wahlberechtigte in Brandenburg.

Die CDU, die seit dieser Woche mit der SPD regiert, käme auf den dritten Platz mit 14 Prozent, das ist ein Prozentpunkt mehr als im September. Die neue Koalition hätte dann mit 38 Prozent keine Mehrheit mehr.





Mehrheit sieht Rot-Schwarz skeptisch

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) erreichte acht Prozent, ein Punkt weniger als noch im September. Die Linke wäre mit sieben Prozent wieder im Parlament vertreten, sie büßte aber zwei Prozentpunkte zum September ein. Die Grünen kämen auf fünf Prozent, ein Plus von einem Punkt.

Die Befragten zeigen sich kritisch gegenüber Rot-Schwarz: 55 Prozent glauben nicht, dass die Koalition verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnen kann. 41 Prozent sprechen sich dafür aus, dass eine Neuwahl besser gewesen wäre. Im Januar scheiterte die bundesweit einzige SPD/BSW-Koalition.