Berlin (dpa/bb) – Am Montagmorgen haben umfangreiche Montagearbeiten an der Neuen Fahlenbergbrücke im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick begonnen. Wie die Senatsverwaltung mitteilte, ist der Schiffsverkehr im Zuge der Baumaßnahmen eine Woche lang unterbrochen. Der öffentliche Nahverkehr sowie Fuß- und Radverkehr seien nicht betroffen. Am Montag war zunächst der Einhub vier neuer Stahlträger und Betonteile geplant.

Die bereits 1983 erbaute Stahlbrücke wird demnach komplett neu errichtet. Grund dafür war laut Senatsverwaltung ihr schlechter baulicher Zustand. Über die 40 Meter lange Brücke überquert die Gosener Landstraße den Gosener Kanal. Die Landstraße bildet dabei eine direkte Verbindung zwischen dem Köpenicker Ortsteil Müggelheim und dem brandenburgischen Gosen-Neu Zittau (Landkreis Oder-Spree).

Rund 10,55 Millionen Euro soll die neue Brücke laut Senatsverwaltung insgesamt kosten. Im zweiten Quartal 2024 werde der Bau planmäßig fertiggestellt. Während der Neubaumaßnahmen sei die Gosener Landstraße vorübergehend vollgesperrt. Der Verkehr werde über die Trasse der ehemaligen Landstraße und ehemaligen Fahlenbergbrücke rund 100 Meter weiter südlich umgeleitet.