Potsdam (dpa/bb) – Mehr als 150 Ukrainerinnen und Ukrainer haben zwei Jahre nach Beginn des russischen Angriffskriegs in Potsdam um weitere Unterstützung geworben. Der Verein «Push-UA» rief bei der Kundgebung auf dem Alten Markt zu Solidarität auf und dankte für die bisherige Hilfe. Ein Teilnehmer forderte, dass Deutschland die Marschflugkörper Taurus für den Abwehrkampf gegen Russland liefert. «Wir sind der Meinung, dass die Lieferung jetzt angesagt ist und in der Ukraine viele Leben retten kann», rief der Mann.

Eine Frau sagte: «Wir wollen unser Land zurückbekommen und kämpfen.» Sie sagte zugleich, sie sei dankbar für die vielfältige Unterstützung für die Ukraine. Der Verein «Push-UA» wurde 2023 in Potsdam von Ukrainerinnen und Ukrainern gegründet.

Mehrere Menschen standen in Ukraine-Fahnen gehüllt auf dem Platz in der Innenstadt. Manche Teilnehmer hielten Transparente hoch, auf einem stand zum Beispiel: «Stoppt die Zerstörung meines Landes!» Die Veranstalter wandten sich in Ukrainisch und Deutsch an die Menge. Mehrere Reden wurden begleitet von Rufen und Liedern, in die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer anstimmten.

Die Ukraine-Hilfe Potsdam lud für Samstag zu der multimedialen Performance «24.02. Wounded» ein, die den Kriegsausbruch und seine Folgen für die Menschen in der Ukraine beleuchtet. Für Sonntag stand in der Nikolaikirche ein Solidaritätskonzert mit dem Europe Symphony Orchestra unter dem Motto «Mut, Hoffnung, Zuversicht – ein Jahr Krieg in der Ukraine» auf der Tagesordnung. Das Orchester wird von Künstlerinnen und Künstlern aus zehn Nationen und der Ukraine gebildet.

Russland war am 24. Februar 2022 mit Tausenden Soldaten in das Nachbarland einmarschiert. Seither wurden Zehntausende Menschen getötet oder verletzt, darunter Tausende Zivilisten in der Ukraine. Ende 2022 lebten nach Angaben des Statistikamtes rund 30.000 Ukrainerinnen und Ukrainer in Brandenburg.