Berlin (dpa/bb) – Die Berliner Polizei bereitet sich in der nächsten Woche erneut auf Großeinsätze wegen internationaler Konferenzen mit gefährdeten Teilnehmern und einer Großdemonstration vor. Zu rechnen sei auch mit Staatsgästen der höchsten Gefährdungsstufe 1, so dass voraussichtlich 3.000 Polizisten in den Einsatz geschickt werden müssten, erklärte die Gewerkschaft der Polizei (GdP). Die Berliner Polizei werde auf massive Unterstützung aus Bund und Ländern angewiesen sein.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte für kommenden Donnerstag (19. November) zu einem Treffen der in der Koalition der Willigen vereinten Ukraine-Unterstützer eingeladen. Eine große Zahl von Staats- und Regierungschefs werden dazu in die deutsche Hauptstadt kommen. Einige Teilnehmer reisen möglicherweise schon am Mittwochabend an.





Am Freitag beginnt dann ein großes deutsch-ukrainisches Wirtschaftsforum. Daher sei mit der Übernachtung zahlreicher Staatsgäste zu rechnen, so die GdP. Am Freitagnachmittag beginnt dann eine erneute Demonstration der Gruppe «Gen Z regelt», zu der 15.000 Teilnehmer angemeldet sind.